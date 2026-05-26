Staatskapelle Halle, 23.06.26

Die heutige Staatskapelle Halle existiert offiziell erst seit 2006, ist jedoch weit älter, als es scheint. Sie entstand aus der Fusion des Philharmonischen Staatsorchesters und des Opern-Orchesters Halle, deren Wurzeln bis ins 19. Jahrhundert reichen. Heute zählt sie zu den größten Orchestern Deutschlands und hat sich unter Generalmusikdirektor Fabrice Bollon einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Mit innovativen Projekten machte sie auch überregional auf sich aufmerksam. Ebenso renommiert ist Pianist Joseph Moog, der mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet wurde. In Beethovens fünftem Klavierkonzert übernimmt er den Solopart.

Staatskapelle Halle, Di. 23. Juni, 20 Uhr, Stadthalle Göppingen, www.goeppingen.de