Stadel Openair macht das Brenztal zur Bühne, 05. bis 07.09.25

Das Stadel Openair im Brenztal verspricht drei unvergessliche Tage in Sontheim an der Brenz, geprägt von Live-Musik, ausgelassener Stimmung und echtem Festivalflair – bei freiem Eintritt. Musikalisch bietet das Festival eine große Bandbreite: Von Rock und Pop bis hin zu Brass sorgen abwechslungsreiche Acts für beste Unterhaltung. Die besondere Atmosphäre lädt dazu ein, sich treiben zu lassen, mitzusingen, zu tanzen oder einfach das Miteinander zu genießen. Das Stadel Openair ist nicht nur ein musikalisches Highlight, sondern auch ein Ort der Begegnung. Hier kommen Menschen zusammen, um gemeinsam die Freude an der Musik und am Leben zu feiern. Mit seiner offenen, einladenden Stimmung und dem Konzept »Umsonst und Draußen« hat sich das Festival fest im Kulturkalender der Region etabliert und zählt zu den sommerlichen Höhepunkten im Brenztal.

Stadel Openair, Fr. 5. bis So. 7. September, Wiesenstraße, Sontheim an der Brenz, kulturfreunde-brenztal.de