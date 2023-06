Live-Musik, Familienspaß und Lichterfest-Show

Stimmungsvoll, musikalisch, nachhaltig und kinderfreundlich – beim Stadtwerke Stuttgart Lichterfest gibt es am Samstag, den 15. Juli, im Höhenpark Killesberg wieder viel zu erleben. Inmitten der Lichterkulisse spielen auf den Bühnen verschiedene Bands und DJs. Die kleinen Festbesucher dürfen sich auf ein Mitmachprogramm freuen. »Das Stadtwerke Stuttgart Lichterfest hat eine einzigartige Stimmung mit absoluter Genießer-Atmosphäre! Das i-Tüpfelchen ist natürlich die Lichterfest-Show mit der das Traditionsfest seinen Höhepunkt findet,« sagt Andreas Kroll, Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft. In diesem Jahr kann außerdem erstmals ein »Zukunfts-Ticket« für nur einen Euro Aufpreis erworben werden: Dieser kommt einem nachhaltigen Projekt mit sozialem oder ökologischem Schwerpunkt in Stuttgart zugute.

Stadtwerke Stuttgart Lichterfest, Sa. 15. Juli, ab 16 Uhr, Höhenpark Killesberg, Stuttgart, www.stadtwerke-lichterfest.de