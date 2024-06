Star-Aufgebot zum 30. Jubiläum der JazzOpen

1994 gegründet sind die jazzopen in 30 Jahren zu einem der führenden Jazz & beyond Festivals Europas geworden. Unter dem Motto »Be Jazz be Open« präsentiert das Festival in diesem Jahr an 12 Tagen und auf 4 Hauptbühnen – Schlossplatz, Altes Schloss, BIX Jazzclub und SpardaWelt Eventcenter – Künstler internationaler Klasse der Jazz-, Blues-, Soul- und Pop-Szene und verwandelt so mit ca. 50.000 Besucher die Landeshauptstadt in einen Hotspot für Musikfans.

Die Vorbereitungen für die 30. jazzopen laufen auf Hochtouren. Neben Stars wie Herbert Grönemeyer, Lenny Kravitz, Sam Smith, Sting, Angélique Kidjo und Al Di Meola auf den beiden Hauptbühnen, können sich die Fans auch bei den Club-Acts auf große Namen freuen. Billy Cobham, Lee Ritenour und Dave Grusin, Donny McCaslin, Kyle Eastwood oder Lakecia Benjamin sind ebenfalls mit dabei.

So wird das Jubiläums-Festival vom 18. bis 29. Juli zwölf Tage lang mit über 50 Shows auf acht Bühnen in der Stuttgarter Innenstadt den Ton angeben und wieder die Vielfalt der Musik feiern. Das Interesse ist riesengroß. Es wurden bereits über 40.000 Tickets abgesetzt. Die Veranstalter rechnen bei über 50.000 Besucherinnen und Besuchern mit einem ausverkauften Festival – plus weiteren rund 10.000 Menschen bei den kostenfreien Open-Stages-Konzerten.

Die Top-Acts auf dem Stuttgarter Schlossplatz überzeugen im Jubiläumsjahr mit besonderer Qualität. Los geht es dort am 24. Juli mit dem Auftritt von Herbert Grönemeyer, der mit seiner Band

einen Teil der Show zum 40-jährigen Jubiläum des Kult-Albums 4630 Bochum gemeinsam mit dem Stuttgarter Philharmonikern bestreitet, die ihrerseits 100-jähriges Jubiläum feiern. Einen Tag später kommt Lenny Kravitz mit seinem neuen Album »Blue Electric Light« nach Stuttgart.

Komplettiert wird das Programm auf dem Schloßplatz von Auftritten von Sam Smith am Freitag, den 26. Juli, Jamie Cullum und Veronica Swift am Samstag, den 27. Juli, Sting am Sonntag den 28. Juli und den Shows von Parov Stelar und Meute zum großen Festivalabschluss am Montag, den 29. Juli.

Aber auch in den anderen Spielstätten wird es wieder jede Menge Jazz vom Feinsten auf die Ohren geben. Und die kostenfreien Open Stages Konzerte, die längst zum festen Bestandteil des Festivals geworden sind, bringen viel Musik in die Stuttgarter Innenstadt. Für 2024 bedeutet dies: Im Stadtpalais

Museum für Stuttgart sind erstmals zehn Abende geplant, dazu kommen die Shows im Musikpavillon am Schlossplatz, das stets sehr bewegende Konzert in der Domkirche St. Eberhard und die traditionelle Sonntagsmatinee im Kunstmuseum am Schloss. Neben renommierten Musikern treten dabei aufstrebende Künstler verschiedener Stilrichtungen auf.

Do. 18. bis Mo. 29. Juli, 8 Bühnen, Innenstadt, Stuttgart, alle Infos und Termine: www.jazzopen.com