Jedem Star-Wars-Fan auf der Welt fährt vermutlich ein wohliger Schauer über den Rücken, sobald die bekannte Titelmelodie ertönt, bei der man sofort an mutige Helden, den Kampf von Gut gegen Böse und natürlich die ikonischen Worte »Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis« denkt. Die Konzertreihe »Star Wars in Concert« mit John Williams’ live gespieltem kompletten Original-Soundtrack wird 2020 mit »Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter« in der Stuttgarter Liederhalle fortgesetzt.

Mit »Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter« vervollständigte George Lucas 1983 die Original-Trilogie seiner Star-Wars-Saga. Wie kein anderer Film hat das bis ins Detail durchdachte Weltraum-Epos die Filmlandschaft Hollywoods revolutioniert und ist zu einem wahren Meilenstein der amerikanischen Kultur geworden. Eine galaktische Film- und Klangreise erwartet das Publikum, wenn der dritte Teil der Science-Fiction-Saga in die Konzertsäle kommt. Kultfiguren wie Yoda und Darth Vader, phantastische Schauplätze wie der Wüstenplanet Tatooine oder der zweite Todesstern sowie preisgekrönte Spezialeffekte faszinieren Zuschauer unterschiedlichen Alters bis heute – nicht zuletzt durch den spektakulären Soundtrack von John Williams.

In Episode VI spitzt sich die Lage für die Rebellenallianz unaufhaltsam zu: Der zweite, noch mächtigere Todesstern, der ihren endgültigen Untergang besiegeln soll, steht kurz vor seiner Vollendung. Während die Rebellen ihre Streitmächte auf Mond Endor für den Kampf gegen das Imperium versammeln, kehrt Luke Skywalker zum Planeten Dagobah zurück, um seine Ausbildung zum Jedi-Ritter bei Meister Yoda abzuschließen. Von ihm erfährt er, dass er sich dazu ein letztes Mal seinem Vater, Darth Vader, stellen muss, um über das Schicksal der Galaxis zu entscheiden.

Neben seinen Filmmusiken ist Williams ein renommierter Dirigent und angesehener Komponist für konzertante Werke. Dies ist unter anderem auch in einzelnen Themen des Star Wars Soundtracks nachzuvollziehen, orientierte sich Williams doch bei manchen Motiven und Kompositionstechniken an keinem Geringeren als Richard Wagner und seinem musikalischen Idiom. So ist neben der Verwendung der Leitmotivtechnik der deutlichste Wagner-Bezug im Heldenthema Luke Skywalkers zu finden: hier erkennt man Siegfrieds Hornruf mit seiner jugendlich heldenhaft steigenden Quinte, die den Zuhörer emotional sofort in seinen Bann zieht. Während ein Symphonieorchester den beeindruckenden Soundtrack live spielt, wird der Film in voller Länge auf Großbildleinwand gezeigt. ame

Star Wars In Concert, 11. April 2020, 15 und 19.30 Uhr, Liederhalle, Stuttgart, www.stuttgartkonzert.de