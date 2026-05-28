Starbenders, 16.06.26

Die Starbenders stehen für energiegeladenen Rock’n’Roll voller Glamour, Leidenschaft und kompromissloser Bühnenpräsenz. Frontfrau Kimi Shelter vereint Einflüsse von Punk, Glam Rock und New Wave zu einer charismatischen Performance zwischen Joan Jett, Blondie und Siouxsie Sioux. Unterstützt wird sie von Bassist Aaron Lecesne, der mit treibenden Basslinien und explosiver Bühnenenergie den Sound prägt, sowie Gitarrist Kriss Tokaji, dessen virtuoses Spiel ihm bereits den Ruf eines außergewöhnlichen Nachwuchsmusikers eingebracht hat. In den vergangenen acht Jahren veröffentlichten Starbenders zahlreiche Alben und unterstreichen so den unermüdlichen Antrieb der Band.

Starbenders, Di. 16. Juni, 20 Uhr, Goldmark‘s, Stuttgart, stuttgart-live.de