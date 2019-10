Das Schweizer Komiker- und Kabarett-Trio Starbugs Comedy ist international unterwegs – und das höchst erfolgreich. Aktuell sind Fabian Berger, Martin Burtscher und Wassilis Reigel mit ihrer Comedy-Show „Crash Boom Bang" in Deutschland auf Tour und machen Halt in Heilbronn. Dabei ist der Name Programm. Starbugs Comedy lassen es so richtig krachen. Sie spielen mit allem, was ihnen in die Hände kommt. Wie lebendige Cartoons springen, tanzen und reiten die Comedians durch ihre Sketche. Eben noch auf dem Tanzparkett, findet man sich im Wilden Westen und in der nächsten Sekunde auf einer großen Konzertbühne wieder. Und das alles mit ganz viel Rhythmus, Sounds und Songs und dem sprichwörtlich perfekten Timing.

Statt mit vielen Worten begeistern Starbugs Comedy mit einer Mischung aus Clownerie und Slapstick, Anarchie und Schweizer Präzision. Mit ihrer non-verbalen Comedy gewannen die drei Jungs bereits viele nationale und internationale Preise, darunter auch vier Auszeichnungen des internationalen Zirkusfestivals in Monte Carlo. Da wundert es nicht, dass Prinzessin Stéphanie von Monaco als großer Fan von Starbugs Comedy gilt.

Starbugs Comedy ist >>die beste Schweizer Errungenschaft seit Emil Steinberger und Ricola Kräuterzucker...<<, findet zumindest die Hersfelder Zeitung.

Die Veranstaltung „Unter der Pyramide“ der Kreissparkasse Heilbronn beginnt um 20.00 Uhr, Einlass ins Foyer ist um 19.00 Uhr. Karten und Preisinformationen erhält man unter www.rampenlicht.hn, über das KundenCenter 0800 1620500 (kostenlos) oder in allen Filialen der Kreissparkasse Heilbronn. Für Girokontokunden der Kreissparkasse Heilbronn gibt es vergünstigte Tickets im Vorverkauf ab 19 Euro, regulär ab 24 Euro. Karten an der Abendkasse gibt es nach Verfügbarkeit, hier beginnen die Preise bei 22 beziehungsweise 27 Euro.