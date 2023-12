Starbugs: Jump! Reloaded in Öhringen

Von New York bis Tokio haben sich die drei Comedians mit einer einzigartigen Mischung aus Tanz, Akrobatik und Comedy in die Herzen des Publikums gespielt. Sie erzählen keine Witze, und dennoch lacht das Publikum in einem durch. Drei Männer, verblüffende Effekte und Requisiten genügen, um das Publikum in einem begeisternden, minutiös getakteten Spektakel mitzureißen. Die neue Komikdroge ist umwerfend stark – voller Timing, Rhythmus, Sound und Songs. Wie sich das anfühlt: schlicht phänomenal. Die unerschöpfliche Imagination von Starbugs Comedy hat extreme Nebenwirkungen: Lachmuskelkater! Auf dem Rückweg ihrer großen Welttournee springen Starbugs Comedy diesmal sogar aus 10.000 Metern ab, um rechtzeitig mit JUMP! Reloaded bei ihrem Publikum zu landen. Das Update ist so wirkungsvoll, dass die Standing Ovation oft schon vor der Show kommt.

Do. 7. Dezember, 19.30 Uhr, Kultura, Öhringen

www.kultura-oehringen.de