Stars unterstützen Kinder in Reutlingen

Am Anfang der ARCHE IntensivKinder stand eine einfache Idee: ein familiäres Zuhause für intensivmedizinisch betreute Kinder außerhalb einer Klinik bieten. Ein Gedanke, d

Foto: Martin Pfeilsticker Sängerin Hanna Herrlich

er 1996 absurd erschien. Doch nach elf langen Jahren mit harter Überzeugungsarbeit wurde die Vision von Christiane Miarka-Mauthe und ihre Mitstreiterin Sabine Vaihinger im Jahr 2007 Wirklichkeit, als die ersten sieben Kinder in das erste Haus in Kusterdingen–Mähringen einziehen konnten. Aus der Idee wurde ein Erfolgskonzept, da die ARCHE Intensivkinder mittlerweile in insgesamt drei Häusern bis zu 22 Kinder im Alter von null bis sechs Jahren betreuen kann.

Foto: Julius Frack Julius Frack

Prominente Unterstützung

Dieses soziale Engagement kommt gut an, sodass die Arche viele prominente »BOOT«schafter gewinnen konnte. Als einer der ersten mit an Bord war im Jahr 2014 Schauspieler Richy Müller, bekannt als Kommissar Thorsten Lannert aus dem Stuttgarter Tatort. Er unterstützt die ARCHE mit viel Leidenschaft und persönlichem Engagement. Nun möchte er gemeinsam mit weiteren prominenten Unterstützern am Freitag, den 15. November, eine Benefizgala zu Gunsten der ARCHE Intensivkinder in der Stadthalle Reutlingen feiern.

Foto: Wilhelm Betz Ringer Frank Stäbler

Kindheit steht im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt dieses Abends voller Musik, Magie, Akrobatik und Unterhaltung steht die Kindheit. In der knapp zweistündigen Show erwartet die Besucher ein kurzweiliges Programm, bei dem Moderator Roland Steck den anwesenden »BOOT«schaftern authentisch und intensiv auf den Zahn fühlt. Neben Richy Müller wer

Foto: Barefoot Hotel/ Nikolaj Georgiew Brigitte Zeh

den sich auch Frank Stäbler, dreifacher Weltmeister im Ringen, Schauspielerin Brigitte Zeh, Liedermacherin Hannah Herrlich und Magier Julius Frack den Fragen stellen und für viele spannende Einblicke an diesem kurzweiligen und bunten Benefizabend sorgen. Als weitere Akteure des Abends überzeugen das Streichquintett »musica varia ensemble«, die Luftakrobaten der Kompanie Himmelstänzerin sowie die Rhythmische Sportgymnastikgruppe der TSG Tübingen.

Menschenskinder, Fr. 15. November,

20 Uhr, Stadthalle Reutlingen,

Tickets unter: tickets@gea.de

www.stadthalle-reutlingen.de

www.arche-intensivkinder.de

