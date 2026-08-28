Staufer Festspiele feiern ihr 20-jähriges Jubiläum mit »The Sound of Music« vom 11. bis 19. September

Mit »The Sound of Music« bringen die Staufer Festspiele zur Jubiläumsspielzeit 2026 eines der berühmtesten Musicals der Welt nach Göppingen. Das Werk von Richard Rodgers und Oscar Hammerstein II begeistert seit seiner Uraufführung Millionen Menschen und wurde durch die mit fünf Oscars ausgezeichnete Verfilmung endgültig zum Klassiker. Die Geschichte der Familie von Trapp verbindet große Gefühle mit historischen Umbrüchen und erzählt von Zusammenhalt, Hoffnung, Zivilcourage und der Kraft der Musik. Lieder wie »Do-Re-Mi«, »Edelweiß« und »Climb Ev’ry Mountain« gehören längst zum kulturellen Gedächtnis. Grundlage der Handlung sind die tatsächlichen Erlebnisse der Familie von Trapp.

Im Mittelpunkt steht die lebensfrohe Novizin Maria, die als Erzieherin in das Haus des verwitweten Kapitäns Georg von Trapp kommt. Mit Herzlichkeit, Mut und Musik gewinnt sie das Vertrauen seiner sieben Kinder und verändert damit das Leben der gesamten Familie. Doch während die Familie zusammenwächst, verschärft sich die politische Lage. Vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Machtergreifung wird aus der Familiengeschichte auch eine Erzählung über Verantwortung, Haltung und die Frage, wofür es sich einzustehen lohnt. In den Hauptrollen sind Vanessa Maria Looss und Axel Herrig zu erleben, die dem Göppinger Publikum bereits aus »My Fair Lady« als Eliza Doolittle und Professor Higgins bekannt sind. Die sieben Kinder der Familie von Trapp sind mit jungen Solistinnen und Solisten aus der eigenen Festspiel-Akademie besetzt. Für die musikalische Leitung konnte Michael Mader von der Bayerischen Staatsoper gewonnen werden. Intendant Alexander Warmbrunn zeichnet für die Inszenierung verantwortlich und gibt dem Klassiker eine eigene, emotionale und nahbare Handschrift.

× Erweitern Foto: Stefan Christmann

Für die Staufer Festspiele ist die Produktion weit mehr als ein weiterer Musicalabend: »The Sound of Music« bildet das Herzstück der Jubiläumsspielzeit »20 Jahre Staufer Festspiele«. Seit ihrer Gründung stehen die Festspiele für ein besonderes Modell, bei dem professionelle Künstler gemeinsam mit engagierten Menschen aus der Region auf der Bühne stehen. Auch die aktuelle Produktion setzt diese Tradition fort und verbindet hochkarätiges Musiktheater mit regionalem Engagement. Was vor 20 Jahren als ambitioniertes Kulturprojekt begann, hat sich inzwischen zu einer festen Größe mit überregionaler Ausstrahlung entwickelt. Möglich ist der Erfolg durch die Unterstützung der Stadt Göppingen, zahlreicher Partner und Förderer sowie eines großen Netzwerks Ehrenamtlicher. Die Jubiläumsproduktion bündelt diese Kräfte und macht zugleich deutlich, wofür die Staufer Festspiele seit zwei Jahrzehnten stehen: professionelles Musiktheater, das Menschen miteinander verbindet.

The Sound of Music

Fr. 11. bis Sa. 19. September, 19.30 Uhr, Stadthalle Göppingen

alle Infos, Tickets & Termine: www.staufer-festspiele.de