Steel Panther: Glam-Metal-Spektakel, 08.07.26

Der Sommer wird laut: Den Steel Panther machen Halt in Stuttgart. Die kalifornische Glam-Metal-Band verspricht eine Show, die ganz im Zeichen der exzessiven Rockästhetik der 1980er-Jahre steht – laut, schrill und mit jeder Menge Energie. Klassiker wie »Fat Girl (Thar She Blows)«, »Friends With Benefits« oder »Death To All But Metal« gehören ebenso zum Programm wie neue Showelemente und die für Steel Panther typische Portion Humor. Mit ihrer Mischung aus Glam Metal, Parodie und mitreißender Live-Performance zählt die Band seit Jahren zu den außergewöhnlichsten Acts der Rockszene. Ihr Auftritt verspricht erneut eine schillernde Zeitreise in die Welt des Hair Metal.

Steel Panther, Mi. 8. Juli, 20 Uhr, LKA Longhorn, Stuttgart, stuttgart-live.de