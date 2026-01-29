Stefan Eichner in Mosbach (20.2.26)

»Sie hören viel Reinhard Mey, oder? Die Gitarre und die Art der Texte erinnern mich sehr daran – wunderbar!« Diese und ähnliche Fragen bekommt Stefan Eichner – besser bekannt als »Das Eich« – nach seinen Konzerten immer wieder zu hören. Nicht von ungefähr, denn in der Tat ist der »entspannte Franke« ein Liebhaber der Chansons von Deutschlands bekanntestem Liedermacher und hat sein Gitarrenspiel größtenteils mit Liedern von Reinhard Mey gelernt und verfeinert. Stefan Eichner, der mit seinen Interpretationen und Hommagen deutschlandweit Anerkennung und Begeisterung geweckt hat, ist voller Vorfreude: »Es freut mich ungemein, dass mein Programm so viel Zuspruch gefunden hat und ich inzwischen bundesweit damit auf Tour bin.«

Fr. 20. Februar, 20 Uhr, fideljo, Mosbach, www.fideljo.de