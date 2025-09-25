Stefan Eichner in Osterburken, 25.10.25

Mit »Asterix und Kleopatra« hat sich Stefan Eichner einen der beliebtesten gallischen Bände ausgesucht, ihn wieder mit viel Herzblut bearbeitet und ihm den Titel »Asterix bei die Bieramiden« verpasst. Der Name ist Programm. Neben vielen Passagen aus dem Comic-Band, die Eichner in seiner gewohnt lockeren Art präsentieren wird, erzählt »Das Eich« allerhand interessante, skurrile und vor allem lustige Anekdoten rund um die Entstehung des oberfränkischen Asterix-Abenteuers. Eich-Fans wissen: Da bleibt kein Auge trocken! Red

Sa. 25. Oktober, 20 Uhr, Baulandhalle, Osterburken, www.kulturkommode.de