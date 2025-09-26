Stefan Jürgens: Nenn’s Liebe, 05.10.25

Der Schauspieler, Musiker und Nestroypreisträger zeigt sich in »Nenn’s Liebe« von seiner poetischen Seite. Mit Texten aus seinem Gedichtband »Loveletters« und Werken großer Dichter der Weltliteratur entfaltet Jürgens eine Leseperformance, die berührt und begeistert. Seine Stimme, seine Präsenz und seine musikalische Begleitung machen diesen Abend zu einem Erlebnis für Herz und Verstand. Ein Abend für alle, die sich nach Tiefe, Schönheit und einem poetischen Aufatmen sehnen und ein Format, das in der Kleinkunstszene selten so fein austariert ist.

So. 5. Oktober, 20 Uhr, Kult, Niederstetten, www.kultur-tourismus-niederstetten.de