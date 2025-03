Stefanie Heinzmann in Giengen

Sechs Alben, unzählige Preise – darunter Echo, Comet, MTV und Swiss Music Award: Die schweizerische Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann begeistert ihr Publikum in ganz Deutschland, in ihrer Heimat und darüber hinaus. Seit über 15 Jahren sorgt sie für großartige »Love & Live«-Momente. Im Mai ist sie der Star des 3. Open-Air-Konzerts in Giengen. Die Pop- und Soulsängerin wurde mit dem Titel »My Man Is a Mean Man« als Siegerin des Castingwettbewerbs von Stefan Raabs Fernsehshow TV total bekannt. Mit ihren aktuellen Songs wie »Best Life«, »Would you still love me« oder »Colors« wird sie in Giengen für eine magische Sommernacht auf dem Kirchplatz sorgen. Gegen Vorlage von Kassenbons in Höhe von 40 Euro der telnehmenden Geschäfte der Stadt Giengen gibt’s ab Anfang Februar Konzerttickets zum Sonderpreis von 15 Euro Tickets an der Tourist-Information.

Do. 22. Mai, 19:30 Uhr, Kirchplatz, Giengen,

www.giengen.de