Stephan Bauer, 13.05.26

Frauen brauchen Männer und umgekehrt: So simpel die Weisheit klingt, so kompliziert zeigt sich der Alltag heute. Wenn die Frau den Rasen mäht und der Mann mit Sonnenschirm danebensteht, stimmt irgendetwas nicht. Moderne Frauen sehnen sich nach positiver Männlichkeit: klar, entschlossen, zielstrebig, aber ohne primitives Machogehabe. Männer dagegen kämpfen schon morgens mit simplen Aufgaben wie der Unterhose, während sexuelle Anziehung oft auf der Strecke bleibt und blicken lieber auf Bildschirme als ihre Ehefrau an. Stephan Bauers neues Programm beleuchtet diese Absurditäten der modernen Beziehungen.

Stephan Bauer, Mittwoch, 13. Mai, 20 Uhr, Stadthalle Donzdorf, www.stadthalle-donzdorf.de