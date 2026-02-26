Stereo Naked, 14.03.26

Stereo Naked sind der neuseeländische Kontrabassist Pierce Black und die Banjospielerin Julia Zech, die mit ihrer ungewöhnlichen Kombination ein einzigartiges Klangerlebnis schaffen. In der Kölner Bluegrass-Szene haben sie zueinander gefunden und ihren eigenen, reduzierten Folk-Sound entwickelt. Nach zahlreichen Touren durch Europa von Irland bis Litauen erschien 2022 ihr zweites Album »Unseen Course«. Live verbinden sie Charme und trockenen Humor, jeder Song erzählt eine handgefertigte Geschichte. Mit ihrer Musik holen sie Bluegrass aus der Nische, setzen auf authentisches Songwriting, verspielt und berührend: ungekünstelt, echt, unverfälscht.

Stereo Naked, Sa. 14. März, 20 Uhr, Theaterwerkstatt, Schwäbisch Gmünd, www.gmuendfolk.de