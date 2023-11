Stilbruch Festival am 15. Juni 2024 in Giebelstadt

»Festivals gibt es in Deutschland ja viele, aber das hier ist völlig verrückt und im positiven Sinne geisteskrank und einfach nur wahnsinnig«, verspricht das nagelneue Stilbruch Festival, das am 15. Juni 2024 erstmalig in Giebelstadt, südlich von Würzburg, stattfinden wird. Da beispielsweise die Freunde des harten Metals heutzutage genauso bei Helene Fischer auf den Konzerten anzutreffen sind wie der Deutschrocker am Ballermann auf Mallorca, scheint für Timo Hofmann, Macher des Festivals, klar zu sein: die Mischung macht‘s. Ebenso findet man Liebhaber der jungen druckvollen Party-Blasmusik mit Rammstein-Shirts auf Elektro Festivals und beim Schlagerevent. Letztendlich scheint ja – Gott sei Dank – alles musikalisch erlaubt zu sein.

Und exakt hier knüpft das Stilbruch Festival an und treibt das alles im Rahmen einer einzigen Veranstaltung auf die Spitze. Bereits für das Programm bestätigt sind unter anderem Blümchen, die Königin der 90er, LaBrassBanda, die klare Nummer Eins in der Sparte Blasmusik, Schürze, der Mann hinter dem Überhit »Layla« und somit offizieller Vertreter des Mallora-Partyschlagers, die Metalband Freedom Call, die Rockband Willkuer und viele mehr. Also kurz gefasst: Metal trifft auf 90er, Blasmusik auf Partyschlager und DJ-Sets auf Rockmusik. Ein solches Festival hat es in Deutschland noch nicht gegeben. Höchste Zeit also für das Stilbruch, das sich traut Genregrenzen zu sprengen, denn: »Auf die Mischung kommt es an!« Tickets für das Festival gibt es auf Eventim, Diginights sowie auf der Homepage des Stilbruch Festivals.

Sa. 15. Juni 2024, Flugplatz, Giebelstadt (südlich von Würzburg), Tickets & Infos: www.stilbruch-festival.de