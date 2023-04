Stilbruch im Jugendpavillon Öhringen

Die sächsische Band Stilbruch liefert akustische Rock- und Pop-Musik mit klassischen Instrumenten. Die drei Musiker aus Dresden begeistern ihr Publikum mit Geige, Cello, Schlagzeug und Gesang. Cellist Sebastian Maul, Antonio Palanovic (Geige) und Konstantin Chidi (Schlagzeug) bezeichnen ihren Stil als »New Classic«. Nach großen Erfolgen in Castingshows, auf Tourneen und gefüllten Konzertsälen, bei denen sie bekannte Rock-Songs neu für ihre klassischen Instrumente arrangierten, erfanden sie die »Stilbruch«-Identität neu. Mit hauptsächlich eigenen Kompositionen und Arrangements: Es ist nicht nur der Versuch mit Geige und Cello Rockmusik zu spielen, es ist die Erfindung eines neuen Genres. Crossover-Sound vom Feinsten, eine Fusion von Moderne und Klassik. Als Vorband tritt die hohenloher Newcomer-Band »After the Sun« auf, die mit groovigem Gitarrensound, Keyboard und Gesang begeistern will. Der Eintritt ist frei. cw

Fr. 12. Mai, 19 Uhr,Jugendpavillon Öhringen, www.oehringen.de