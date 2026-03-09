»Still Rockin‘ Hard Tour«: Rock-Legenden Nazareth in Reutlingen, 22.03.26

Reutlingen macht sich bereit für ein Rock-Ereignis der Extraklasse: Mit Nazareth kommt am 22. März eine der größten Bands der Hardrock-Geschichte in die Stadthalle. Die schottischen Kult-Rocker, die mit über 60 Millionen verkauften Tonträgern und Welthits wie »Love Hurts« oder „Dream On« Musikgeschichte geschrieben haben, präsentieren sich auf ihrer »Still Rockin‘ Hard Tour« energiegeladener denn je – und mit einer spannenden Neuerung am Mikrofon.

Seit ihrer Gründung 1968 gehören Nazareth zur ersten Garde des Hard & Heavy und haben den Sound von Generationen geprägt. Nun schlägt die Band ein neues Kapitel auf: Mit dem charismatischen Schweizer Sänger Gianni Pontillo, der ehemals bei der Band »Victory« aktiv war, weht ein frischer Wind, der die zeitlose Kraft der Band mit einer neuen, faszinierenden Dynamik verbindet. Fans dürfen sich auf eine Show freuen, die legendäre Klassiker in neuem Glanz erstrahlen lässt und gleichzeitig die unbändige Spielfreude einer Band feiert, die auch nach fast 60 Jahren noch immer für den Rock‘n‘Roll brennt.

Für ein Konzerterlebnis dieser Dimension bietet die Stadthalle Reutlingen den perfekten Rahmen. »Wir sind unglaublich stolz, eine Ikone wie Nazareth bei uns begrüßen zu dürfen«, erklärt Geschäftsführerin Petra Roser. »Unsere Halle ist für Rock-Events dieser Größenordnung wie geschaffen. Die exzellente Akustik und unsere hochmoderne, dabei energieeffiziente Showtechnik garantieren, dass sowohl die lauten Riffs als auch die leisen Töne der berühmten Balladen perfekt zur Geltung kommen und ein unvergessliches Erlebnis schaffen.«

Die Stadthalle Reutlingen hat sich als Top-Adresse für hochkarätige Rock- und Pop-Konzerte mit überregionaler Strahlkraft etabliert. Sie verbindet architektonische Eleganz mit technologischer Innovation und einem klaren Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. Petra Roser ergänzt: »Mit Nazareth bieten wir nicht nur ein Konzert, sondern eine Zeitreise durch die Rockgeschichte, die gleichzeitig in die Zukunft blickt. Es ist genau diese Verbindung aus Tradition und Innovation, die wir als Gastgeber aus Überzeugung leben und die unser Publikum so schätzt.« Die Besucher können mitrocken bei diesem Abend voller legendärer Hits, purer Energie und musikalischer Extraklasse. Nazareth in der Stadthalle Reutlingen – ein Pflichttermin für alle, die echten, handgemachten Rock lieben.

Nazareth, So. 22. März, 19 Uhr, Stadthalle Reutlingen, alle Infos: stadthalle-reutlingen.de