Der bekannte Diplom-Meteorologe, Wettermoderator und Buchautor Sven Plöger präsentiert am 2. Dezember im Kulturzentrum Prediger in Schwäbisch im Rahmen seiner Vortragsreihe zum Buch »Zieht euch warm an, es wird noch heißer« aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zum Klimawandel und seinen Folgen. Im Mittelpunkt stehen die zunehmende Häufigkeit, Dauer und Intensität von Hitzewellen in Deutschland sowie weitere Extremwetterereignisse wie Starkregen.

Sven Plöger versteht sich als »Übersetzer wissenschaftlicher Erkenntnisse«. Mit aktuellen Klimadaten, anschaulichen Beispielen und spannenden Geschichten aus aller Welt macht er komplexe Zusammenhänge verständlich und zeigt, wo und wie der Klimawandel unseren Alltag bereits beeinflusst. Dabei erklärt er die physikalischen Prozesse hinter den zunehmenden Wetterextremen und beleuchtet deren Folgen für Mensch und Natur. Ein besonderes Augenmerk gilt den oft unterschätzten Auswirkungen extremer Hitze, die Jahr für Jahr zahlreiche Menschenleben fordert. Allein im vergangenen Sommer zählte das RKI 16.000 Hitzetote in Deutschland. »Ich möchte auf dieses stille Sterben hinweise«, sagt Plöger mit Blick auf die gesundheitlichen Folgen von Hitzewellen, die sich im Gegensatz etwa zu Flutkatastrophen nur schwer in eindrücklichen Bildern darstellen lassen. Als leidenschaftlicher Taucher richtet er zudem den Blick auf die Veränderungen in unseren Meeren und die Folgen steigender Wassertemperaturen, die er eindrücklich als »maritimes Feuer« bezeichnet. Dabei verzichtet Plöger bewusst auf einen erhobenen Zeigefinger. »Ich möchte in meinem Vortrag nicht in eine dystopische Stimmung verfallen, aber gleichzeitig auch nichts schönreden«, betont er. Ihm gehe es darum, wissenschaftliche Fakten einzuordnen, Entwicklungen realistisch einzuschätzen und mögliche Handlungsspielräume aufzuzeigen. Denn auch wenn das 1,5-Grad-Ziel kaum noch erreichbar scheint, entscheidet unser heutiges Handeln darüber, wie stark sich die Erde in Zukunft weiter erwärmt.

Daher plädiert Plöger auch gleichzeitig für einen optimistischen Blick nach vorne. Die Geschichte zeige, dass die Menschheit immer wieder grundlegende Veränderungen bewältigt und sich neuen Herausforderungen angepasst habe. Ob Mobilität, Technik oder Wirtschaft: Wandel habe es schon immer gegeben. Plöger ist davon überzeugt, dass »Stillstand keine Option ist«. Dabei versteht er sich ausdrücklich nicht als Ratgeber. Vielmehr möchte er Wissen vermitteln, zum Nachdenken anregen und deutlich machen, dass Veränderungen möglich und notwendig sind. Durch informierte Entscheidungen könne jeder Einzelne einen Beitrag leisten. Seine persönliche Haltung bringt Plöger auf den Punkt: »Ich möchte hoffnungsvoll und optimistisch nach vorne schauen.«

Sven Plöger – Kurzbiografie

Geboren: 2. Mai 1967 in Bonn

1996 Abschluss als Diplom-Meteorologe

Seit 1999 Wettermoderator der ARD

2010 Auszeichnung als bester Wettermoderator Deutschlands

2025 Umweltmedienpreis der Deutschen Umwelthilfe fürs Buch »Zieht euch warm an, es wird noch heißer!«

2026 Hans-Carl-von-Carlowitz-Nachhaltigkeitspreis

»Zieht euch warm an, es wird noch heißer« – Vortrag mit Sven Plöger

Mi. 2. Dezember, 19 Uhr, Kulturzentrum Prediger, Schwäbisch Gmünd, www.prediger-gd.de