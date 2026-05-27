Stimmen der Berge, 28.06.26

Die Stimmen der Berge sind eine erfolgreiche deutsche Musikgruppe, die Volksmusik und Schlager in harmonischem Gesang verbindet. Das Ensemble besteht aus drei ehemaligen Sängern der Regensburger Domspatzen sowie einem Mitglied des Tölzer Knabenchors. Mit ihren mehrstimmigen Arrangements schlagen sie eine Brücke zwischen traditionellen Volksliedern und modernen Schlagerklängen und haben sich damit fest in der deutschsprachigen Musikszene etabliert. Ihr Debütalbum »Wenn die Sonne erwacht in den Bergen« erschien 2016 und markierte den Beginn einer erfolgreichen Karriere. In Königsbronn präsentieren sie ihr Programm »Die Waldlermess«.

Stimmen der Berge, So. 28. Juni, 19 Uhr, Klosterkirche Königsbronn, www.kulturverein-koenigsbronn.de