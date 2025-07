Jane Austen entwirft in ihrem Roman »Stolz und Vorurteil« eine Welt, in der Geld und Macht die Hauptrollen zu spielen scheinen. Mit feiner Ironie zerlegt sie diese Strukturen und öffnet den Blick auf das, was in ihrem Herzen mehr zählt als alles andere: die Liebe. Mit dieser Grundhaltung entfaltet sie ein Geschehen, das uns zunehmend atemlos werden lässt. Missverständnisse türmen sich auf Missverständnisse, Gefühle verwirren sich und werden zu Leiden, und Abgründe öffnen sich, wenn Stolz und Vorurteil die Handelnden in immer größere Krisen treiben. Und dennoch, finden die Geschehnisse meist ein Ende, das Glück verheißt.

Spieltermine: Sa. 2., Di. 5., Do. 7., Sa. 9., So. 10., Mi. 13. und Fr. 15. August, Kreuzgang, Feuchtwangen, kreuzgangspiele.de