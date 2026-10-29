Stoppok in Geislingen, 29.11.26

Ein runder Geburtstag, ein halbes Jahrhundert Bühnenpräsenz und kein bisschen leise: Stoppok wird 2026 70 Jahre alt und feiert mit einer besonderen Tournee. Der Singer-Songwriter steht seit Jahrzehnten für handgemachte Musik, pointierte Texte und eine Mischung aus Folk, Blues und Rock. Mit Wortwitz, poetischer Schärfe und meisterhaftem Gitarrenspiel begeistert Stoppok sein Publikum. Solo überzeugt er mit akustischen Konzerten, rhythmischer Raffinesse und Geschichten voller Humor und Tiefgang. Ein Abend zwischen Spontaneität, kritischem Augenzwinkern und berührenden Momenten, bei dem Stoppok beweist, das mit 70 ist musikalisch noch lange nicht Schluss ist.

Stoppok, So. 29. November, 19 Uhr, Rätsche, Geislingen, raetsche.com