Straight Ahead Jazz im Bix Jazzclub, 08.05.25

Wenn der weitgereiste Göppinger Jazzpianist André Weiss zu einem nach Stuttgart kommt, darf man sich auf swingenden Straight Ahead Jazz freuen – dieses Mal im Quartett mit dem New Yorker Tenorsaxophonisten Eric Alexander und zwei weiteren hochkarätigen Musikern. Eric Alexander gehört zu den bekanntesten Saxophonisten weltweit. Er ist seit den späten 1980er Jahren auf der Jazzszene in New York aktiv und hat mit Jazz-Meistern wie McCoy Tyner, Harold Mabern, Pat Martino, Ron Carter, Jimmy Cobb und vielen mehr gespielt. Als Leader nahm er über 20 Platten auf, als Sideman ist er auf über 300 zu hören. Zusammen mit dem Trio von André Weiss, bestehend aus Giorgos Antonio am Bass und Xaver Hellmeier an den Drums formiert sich ein hochkarätiges Quartet, das für die Kraft und Schönheit des Straight Ahead Jazz steht.

André Weiss & Eric Alexander Quartet, Do. 8. Mai, 20.30 Uhr, Bix Jazzclub, Stuttgart, www.bix-stuttgart.de