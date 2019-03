»Struwwelpeter – Shockheaded Peter« - am 4.Mai in Ilshofen

× Erweitern Struwwelpeter

Gastspiel der Württembergischen Landesbühne Esslingen. An Heiligabend 1844 legte Heinrich Hoffmann seinem dreijährigen Sohn ein Heft mit selbst verfassten Geschichten und Zeichnungen unter den Weihnachtsbaum. Zu diesem Zeitpunkt ahnte er nicht, dass seine »lustigen Geschichten und drolligen Bilder« bald zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Kinderbüchern zählen würden. Und bis heute wandeln die eigensinnigen Figuren aus Hoffmanns »Struwwelpeter« durch die Kinderzimmer: Paulinchen, die mit dem Feuer spielt oder Hans Guck-in-die-Luft, der mit seinem Kopf lieber in den Wolken hängt. In der schrillen Junk-Oper für Erwachsene kehren die unfolgsamen Kinder wieder. Die musikalische Struwwelpeteriade verortet die bekannten Warngeschichten in einem Kabinett der Skurrilitäten, durch das ein nicht minder bizarrer Theaterdirektor – nach eigenen Angaben »derr Grrößte / Schauspieler / Allerr Zeiten« – führt.

Sa. 04.05.19, Roland-Wurmthaler-Halle, Gartenstr. 1, Ilshofen

www.ilshofen.de