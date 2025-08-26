Stück für Stück – Öhringer Theater-Tasting, 20.09.25

Bei dem neuen Kulturformat »Stück für Stück – Das Öhringer Theater-Tasting« stehen Theater und Schauspielkunst im Mittelpunkt. An außergewöhnlichen Orten in Öhringen präsentieren verschiedene Theatergruppen ihr Können in kurzen, etwa halbstündigen Ausschnitten. Das Besondere an diesem Format: Bis zu vier unterschiedliche Inszenierungen können aus sieben Angeboten an einem Abend »gekostet« werden – eine ideale Gelegenheit, die Vielfalt der Theaterkunst kennenzulernen. Ob Drama, Komödie oder Musical – für jeden ist ­etwas dabei. An fast jedem Spielort gibt es auch ein kleines Speise- und Getränkeangebot. »Tauchen Sie ein in die Welt des Theaters und ­lassen Sie sich von der Kreativität und Leidenschaft der Schauspielenden begeistern. Guten Appetit und viel Vergnügen bei unserem Theater-Tasting!«, lädt der städtische Kultur- und Veranstaltungsleiter David König ein. Sieben Gruppen bieten an diesem besonderen Abend ein buntes Programm, das keine Wünsche offenlässt.

In der Spitalkirche spielt die Gruppe OTAM, unterstützt vom Freundeskreis Asyl, um 20 und 21 Uhr das Stück »Mutter Erde: der Zyklus des Lebens« über die Verbindung der Generationen durch das Bild der Mutter Erde. Das zweite Stück um 19 und 22 Uhr »Was bleibt: Unsere Geschichten« ist der Versuch der Theatergruppe OTAM, die wahren ­Geschichten ukrainischer Menschen mit dem ­Körper zu durchleben. Im Ratssaal der Stadt­bücherei spielt der Verein Stauferpfalz – Festspiel Bad Wimpfen »Das Spinnennetz« von Agatha Christie. In der Sparkasse Öhringen spielt die seit 1961 bestehende Amateurtheatergruppe Spielbühne Großenhain aus Öhringens sächsischer Partnerstadt das Stück »Aufregung im Heilandsfrieden«.

Expand Studiobühne

Im Blauen Saal des Öhringer Rathauses im Schloss spielen Iris Guggenberger und Dieter Großmann vom Galli-Theater in Backnang das Stück »EheKracher. Eine explosive Komödie«. Im Mehrgenerationenhaus in der Hunnenstraße spielt die seit 2018 bestehende Öhringer Gruppe Theatrie e.V. Auszüge aus »Mr. Pilks Irrenhaus« und entführt auf eine ­Reise durch skurrile Absurditäten. Im Treppenhaus des Hohenlohe-Gymnasiums spielt die Studiobühne des Kulturvereins Bad Mergentheim das Stück »Gretchen 89ff«, ein herrlich kesses, unartig-­dreistes Theater-Comedy-Schauspiel, das die ­berühmte Szene aus Goethes »Faust I« (Seite 89 ­folgende) zeigt. Das Prinzip: ein Regisseur, eine Schauspielerin, eine ikonische Szene. Als letzter Spielort präsentiert im Gemeindesaal der katholischen Kirche St. Joseph das Kreatief-Musical-­Ensemble aus Neckarsulm das Musical »Tina zieht an«. Es zeigt die Geschichte von Tina, einer jungen Designerin mit großen Träumen. Als sie im Park zwei Senioren begegnet, führt das unerwartet zu ihrem ersten ­großen Auftrag.

Die Spielorte

Spitalkirche, Altstadt: OTAM unterstützt v. Freundeskreis Asyl

Stadtbücherei/Altes Rathaus: Stauferpfalz-Festspiel Bad Wimpfen e.V.

Sparkasse Öhringen: Spielbühne Großenhain

Blauer Saal, Schloss: Galli-Theater Backnang

Mehrgenerationenhaus: Theatrie e.V. Öhringen

Treppenhaus HGÖ: Studiobühne im Kulturverein Bad -Mergentheim

Gemeindesaal d. Kath. Kirche St. Joseph: Kreatief-Musical-Ensemble

Stück für Stück: Öhringer Theater-Tasting, Sa. 20. September, ab 19 Uhr, Öhringen, www.oehringen.de