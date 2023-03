Stuttgart: Charakterstarke Musik von der Straße

Nach dem überwältigenden Comeback der Kelly Family kehrt Jimmy Kelly zu seinen eigenen musikalischen Ursprüngen zurück. Knapp drei Jahre lang ist er mit seinen Geschwistern von Erfolg zu Erfolg geeilt und hat die großen Arenen gefüllt. In diesem Frühjahr war er zunächst mit seinem Buch-Bestseller »The Streetkid« auf Vortragstour. Jetzt geht der stimmgewaltige Ausnahmemusiker wieder mit seinem Streetorchestra und neuem Album im Gepäck auf Tournee. Musikalisch setzt Jimmy Kelly größtenteils auf charakterstarken Akustik-Sound. Ehrliche handgemachte Rock/Pop und Folk-Musik, die live on stage in großer stilistischer Bandbreite daherkommt. Von tanzbaren Balkan-Klezmer-Einflüssen über wunderschönen Bluegrass, irischen Klängen, spanischen Folk und französischen Chansons bis hin zu emotionalen Balladen bietet Jimmy Kelly alles auf.

Jimmy Kelly, Sa. 27. Mai, 20 Uhr, Theaterhaus, Stuttgart,

www.c2concerts.de