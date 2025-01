Stuttgart feiert am 11. Februar eine Petry-Party

»Wahnsinn – Die Show« – bietet nicht nur jede Menge Wolfgang Petry-Hits, sondern ist gleichzeitig eine atemberaubende Zeitreise, die bewegende Momente, unterhaltsame Geschichten und persönliche Anekdoten aus Wolfgang Petrys Karriere noch einmal aufleben lässt. Die Show stellt die Musik und Original-Songs der Schlagerikone in den Mittelpunkt und feiert eine große Wolfgang Petry Geburtstagparty – mit all seinen Hits wie »Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen«, »Der Himmel brennt« und natürlich auch dem namensgebenden »Wahnsinn«.

Wolfgang Petry Fans lieben vor allem den Stil eines echten Konzerterlebnisses an dieser Show. Zeitlich knüpft die Produktion an das legendäre Abschlusskonzert von Wolfgang Petrys umjubelter »Einfach Geil«-Tournee aus dem Jahr 1999 an und katapultiert den Zuschauer durch Videomaterial aus dieser Zeit mit Lichtgeschwindigkeit in sein Lebensgefühl von vor über 25 Jahren zurück: Noch einmal diese Energie spüren, noch einmal all die Hits feiern, als gäbe es kein Morgen. Da die Musiklegende selbst schon lange nicht mehr live auftritt, soll den Fans damit dennoch die Möglichkeit gegeben werden, seine Hits in dieser Show nochmal mitsingen zu können.

Das Publikum darf sich auf eine Bühnenshow freuen, die neue Maßstäbe setzen wird. Eine herausragende Band und großartige Solisten bringen das Petry-Feeling authentisch auf die Bühne und werden voller Leidenschaft gemeinsam mit den Fans Wolfgang Petry’s Musik feiern. Über 150.000 Besucher sahen die Show seit der ersten Tour 2022 und sind begeistert. Bekannt ist die Show als größte Petry-Party aller Zeiten auch längst aus dem TV: Ob in Florian Silbereisens »Schlagerbooom« oder auch Mega-Events wie »Die Schlagernacht des Jahres« – in all diesen Formaten heizt die Wahnsinn-Crew mit ihren Solisten, Band und Tänzern den Zuschauern so richtig ein. Ein Muss für jeden Petry-Fan!

Wahnsinn! – Die Show

Di. 11. Februar, 19 Uhr,

Porsche Arena, Stuttgart,

www.musiccircus.de