Stuttgart Mi Amor, 13. bis 15.08.26

Vom 13. bis 15. August wird Stuttgart erneut zum Treffpunkt der internationalen Latin-Jazz-Szene. Das Festival »Stuttgart Mi Amor« präsentiert an drei Abenden sechs Konzerte. Den Auftakt gestalten »Tiedematos« mit einem Dialog zwischen afro-kubanischen, brasilianischen und europäischen Klangwelten sowie die Band »Palo Blanco«, die Flamenco, Jazz und afroperuanische Rhythmen verbindet. Am Samstag folgen der Pianist »Héctor Martignon« und das »Natalia Rose Quartett« mit modernen Latin-Jazz-Klängen. Zum Finale treten das »Django Latino Trio« mit zeitgenössichem Gypsy Jazz und der Gitarrist Antonio Cuadros De Béjar mit seiner Band »Latin Affairs« auf.

Stuttgart Mi Amor, Do. 13. bis Sa. 15. August, täglich ab 20 Uhr, Theatherhaus, Stuttgart, latin-jazz-initiative.de