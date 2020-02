Stuttgarter Kabarettfestival glänzt bis Ende März

Wir sind die Guten! Das Motto, das sich das traditionsreiche Stuttgarter Kabarettfestival 2020 gegeben hat, ist bewusst vieldeutig gehalten. Gleichzeitig markiert es einen Aufbruch nach einjähriger Kreativpause. Denn das in der bundesweit einzigartigen Erzeugergemeinschaft Stuttgarter Kabarett zusammengeschlossene Veranstalter-Team ist überzeugt: Zeiten wie diese brauchen mehr Vielfalt. Wenn Kabarett relevant bleiben will, dann mit anderen Fragen und anderen Antworten für ein breiteres Publikum.

Im Mittelpunkt des neu konzipierten Festivals sollen künftig Themen stehen, die auch die jüngere Generation umtreiben: Demokratie, Nachhaltigkeit und Klimawandel, künstliche Intelligenz und Digitalisierung, Identität und Bildung. Neuland betritt das Festival zudem mit Formaten, die man eher weniger mit Kabarett verbindet, beispielsweise einer Predigt im regulären Gottesdienst, gehalten von dem diplomierten Theologen (!) und Kabarettisten Stefan Waghubinger, einem waschechten Auftragswerk für Kabarett-Legende Henning Venske sowie Science Slams in zwei Stuttgarter Schulen. Last but not least haben die Veranstalter den Festivalzeitraum und die Anzahl der Vorstellungen radikal eingedampft, quasi auf ein verlängertes Wochenende ab Freitag, 20. März. Doch keine Sorge: Gekehrt wird trotzdem auch mit bewährten Besen. Und so endet das Stuttgarter Kabarettfestival wie gewohnt im Renitenztheater, mit dem renommierten Wettbewerb um den »Stuttgarter Besen« am Dienstag, den 24. März.

Das Highlight des Festivals steht am 21. März auf dem Programm, wenn es heißt »Satireshow Spezial – Florian Schroeder wählt Peer Steinbrück«. Willkommen zu einem einmaligen Gipfeltreffen: Der satirische Politiker Peer Steinbrück und der politische Satiriker Florian Schroeder ziehen Bilanz: Wann kommen Neuwahlen und wenn ja, wie viele? Wer wird nächster Bundeskanzler? Ist es einem Land nach 15 Jahren Merkel überhaupt noch zuzumuten, dass auch ein Mann Kanzler wird? Und wie erklären wir das unseren Kindern? Von den USA bis China, von der Vergangenheit in die Zukunft erleben wir eine politische Weltreise und satirische Lagebesprechung in 90 Minuten. Ein Gipfeltreffen ohne Wasserwerfer und brennende Autos, dafür mit beißendem Spott. Denn beide vereint die Freude an der Spontaneität, der Beobachtung und der diebische Spaß an der bösen Pointe. Immer ironisch, sarkastisch und nachdenklich.

Für einen grandiosen Abschluss des Festivals fegen am Dienstag, den 24. März dann gleich acht Nominierte über die Bühne des Renitenztheaters und geben dabei alles. Denn der Preis ist heiß. Nicht umsonst zählen die von der Landeshauptstadt Stuttgart gestifteten Stuttgarter Besen zu den renommiertesten Kleinkunst-Preisen in Deutschland überhaupt. Für maximale Spannung sorgt dabei die Jury unter dem Vorsitz von Lisa Fitz, die noch am Wettbewerbsabend die Preisträger bekannt gibt. Außerdem stimmen die Zuschauer im Saal über den Gewinner des Gerhard-Woyda-Publikumspreises ab.

Die Moderation liegt wie bereits in den vergangenen Jahren in den bewährten Händen von TV-Kabarettist Florian Schroeder. Wie immer wird der Wettbewerbsabend aufgezeichnet und im Fernsehen ausgestrahlt.

Stuttgarter Kabarettfestival 2020, 20. bis 24. März, alle Termine, Spielorte und weitere Infos: www.renitenztheater.de