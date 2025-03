Stuttgarter Kammerorchester: Bachs Geheimnis, 10.04.

In diesem Konzert begibt sich das Stuttgarter Kammerorchester auf die Spuren von Johann Sebastian Bach und lässt unter der Leitung des Violinisten Joosten Ellée Werke des großen Barockkomponisten mit Elektronik-Zwischenspielen verschmelzen. Tubist und Musikproduzent Jonas Urbat hat verschiedene Aspekte der barocken Kompositionen in Interludien verarbeitet und abstrakte, hyperrealistische Klangwelten erschaffen, in die das Orchester improvisatorisch mit eingebunden wird. Den musikalischen Rahmen bildet Bachs Kunst der Fuge und seine bekannte Chaconne in d-Moll. Ergänzt wird der musikalische Teil mit einem kurzweiligen Vortrag des Bach-Forschers Henning Möller, der dem Publikum die geheime Zahlenwelt in Bachs Kompositionen nahebringen wird. Auf vergnügliche und fundierte Art und Weise nähert er sich mit der Lupe den genialen Denkspielen des Meisters.

Do. 10. April, 19.30 Uhr, Tagungszentrum Onoldia, Ansbach, www.tourismus-ansbach.de