Stuttgarter Kammerorchester: Skandinavische Klangwelten, 08.11.26

Den Klarinettisten und Dirigenten Martin Fröst live zu erleben, verspricht ein besonderes Konzerterlebnis. Der Schwede verbindet virtuoses Spiel mit ausdrucksstarker Bühnenpräsenz und einem unverwechselbaren Klang. Gemeinsam mit dem spielfreudigen Stuttgarter Kammerorchester widmet er sich der Musik seiner skandinavischen Heimat. Das Programm spannt einen abwechslungsreichen Bogen von Edvard Griegs »Aus Holbergs Zeit« bis zu Arnold Schönbergs »Verklärter Nacht«. Dabei treffen barock inspirierte Tänze auf klezmergeprägte Klänge und spätromantische Expressivität. So entsteht ein musikalisches Panorama zwischen Tradition und Moderne.

Stuttgarter Kammerorchester, So. 8. November, 18 Uhr, Stadthalle Göppingen, stadthalle-goeppingen.de