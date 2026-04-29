Stuttgarter Posaunen Consort, 09.05.26

Das Stuttgarter Posaunen Consort unter der Leitung von Prof. Henning Wiegräbe wurde 2006 gegründet und hat sich seither als vielseitiges Ensemble mit Auftritten in Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz etabliert. Die Gruppe verbindet Professionalität mit jugendlicher Energie und musikalischer Entdeckerfreude. Ein Markenzeichen des Ensembles ist seine Bandbreite: Sie reicht von Renaissance und Barock bis hin zu Pop- und Funkmusik. Darüber hinaus gilt das Stuttgarter Posaunen Consort als Sprungbrett für Karrieren: Ehemalige Mitglieder spielen in Spitzenorchestern, gewinnen Wettbewerbe und unterrichten an renommierten Musikhochschulen weltweit.

Stuttgarter Posaunen Consort, Sa. 9. Mai, 20 Uhr, Evangelische Christuskirche, Donzdorf, www.donzdorf.de