Stuttgarter Saloniker in Sinsheim (27.6.)

Patrick Siben und seine Stuttgarter Saloniker verwandeln den Hilsbacher See in eine Konzertarena, ganz im Stile der großen Klassik Open Airs, und das live gespielt auf klassischen Instrumenten ganz ohne Verstärker. Die Saloniker spielen Wassermusiken und Gondel-Lieder von Barock bis zur Moderne. Man darf der leichten klassischen Muse und der Unterhaltungsmusik der Vollblutmusiker auf dem See lauschen - gerne auch beim Picknick mit der ganzen Familie. Das Publikum wird gebeten, Decken und gefüllte Picknickkörbe mitzubringen.

Fr. 27. Juni, 19 Uhr, Hilsbacher See, Sinsheim, www.sinsheim.de