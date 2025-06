Stuttgarter Saloniker: Wasserkonzert, 05.07.25

Patrick Siben und seine Stuttgarter Saloniker verwandeln den Schafsee in Schrozberg im Hohenlohischen in eine sympathische Konzertarena, ganz im Stile der großen Klassik Open Airs. Das Salonorchester spielt auf dem Wasser zwischen malerischen Seerosengruppen von einer schwimmenden Bühne aus. Die Musiker spielen live auf klassischen Instrumenten, ganz ohne Verstärker, Wassermusiken und Gondellieder von Barock bis zur Moderne. Das Publikum genießt das Konzert ganz entspannt: Zur Verfügung stehen Stühle, außerdem gibt es die Möglichkeit, es sich auf einer selbst mitgebrachten Decke auf der Wiese gemütlich zu machen oder einen Stehplatz zu wählen. Eigene Stühle dürfen nicht mitgebracht werden. Für das leibliche Wohl sorgen dabei in bewährter Weise die Wandergermanen. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Kultursaal Schloss Schrozberg statt.

Sa. 5. Juli, 19.30 Uhr, Schafsee, Schrozberg, www.schrozberg.de