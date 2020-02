Theaterneuheiten der Region Stuttgart im März

Landestheater Tübingen: »Judas«

Sein Name steht für Verrat schlechthin: Judas Iskarioth, der Jesus an seine Feinde auslieferte und dafür jahrhundertelang geschmäht wurde. Nach fast 2000 Jahren erzählt Judas seine Version der Geschichte. Es ist das Psychogramm eines intellektuell unabhängigen Geistes, der mit Jesus befreundet war und an die Befreiung der Juden durch den Messias glaubte. Martin Bringmann präsentiert den Monolog der niederländischen Schriftstellerin Lot Vekemanns. Sie gibt Figuren das Wort, die in der Historie immer zu kurz gekommen sind und eröffnet neue Perspektiven.

Do. 19. & Fr. 20. März, 20 Uhr, Eberhardstraße 6, 72072 Tübingen, www.landestheater-tuebingen.de

Die Luke, Ludwigsburg: »Traumreise«

Maja besucht total gerne ihren Opa. Sie treffen sich immer an einem ganz magischen Ort, an dem die Zeit wie im Flug vergeht. Maja und ihr Opa lieben es, gemeinsam Geschichten zu erzählen, und Maja kann es kaum erwarten bis sie mit ihrem Opa ins Land der Träume eintauchen kann. Maja nimmt die Kinder mit, und die gemeinsame Reise geht los. Das Improvisationstheater lädt Kinder zum Mitmachen ein, denn sie bestimmen mit, um was es in den Geschichten geht. Und im Land der Träume ist alles möglich: ob feuriger Drachen, wunderschöne Prinzessin, geheimnisvoller Zauberer oder mutiger Ritter – der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Sonntag, 1. März, 15.30 Uhr, weitere Termine: www.q-rage.de

Theater Hammerschmiede: »Nachlass des Higgs«

Fünf Jahre nach dem spurlosen und rätselhaften Verschwinden des Zauberkünstlers Montgomery Higgs im Jahr 1921 wird sein Nachlass freigegeben: exotische Requisiten und Automaten, Briefe und eine geheimnisvolle Kiste. Verbirgt sich darin ein Hinweis auf die Hintergründe seines plötzlichen Verschwindens? Hatte er Feinde - war es Mord? Bei der Präsentation des Nachlasses zeigt Zauberkünstler Andreas Krall eine Vorführung von Kunststücken aus seinem Repertoire und der letzten Spurensuche eines Detektives. Er entführt die Zuschauer in die Glanzzeiten des Varietés.

Fr. 6. März, 20 Uhr, Hammerwasen 1, 72108 Rottenburg, theater-hammerschmiede.de

»Mama Muh spielt«

Auch wenn es draußen mal ungemütlich ist, spielen kann man auch drinnen. Mama Muh und Tilly lassen sich was einfallen und haben richtig Spaß! Aber wenn sich zwei so richtig freuen, ärgert das manchmal die Dritte, zumindest, wenn das die Krähe ist. Dabei macht spielen erst so richtig Spaß, wenn alle mitmachen. Also darf der Vogel auch dabei sein.

So. 15. März, 16 Uhr, Hammerwasen 1, 72108 Rottenburg , theater-hammerschmiede.de

Das K, Kornwestheim: »Lehman Brothers«

2008 meldet die amerikanische Investmentbank Lehman Brothers Insolvenz an. Der größte Unternehmenscrash in der US-Geschichte erschüttert weltweit die Finanzmärkte. Der Name Lehman wird zum Symbol eines ungezügelten, dem Untergang geweihten Kapitalismus. Vorausgegangen ist eine 150- jährige Firmengeschichte, die mit der Emigration dreier Brüder aus einem Dorf bei Würzburg beginnt. Das Stück erzählt vom Atemberaubenden Aufstieg der Lehman-Brüder zur Dynastie. Hier wird erlebbar, wie in einem Spiel mit einfachen Regeln das Gewinnstreben Einzelner den Einsatz für alle erhöht.

Freitag, 13. März, 20 Uhr, mehr Infos: www.das-k.info

Staatsoper Stuttgart: »Schuberts Winterreise«

Am Sonntag, den 1. März, feiert Schuberts »Winterreise« von Hans Zender in der szenischen Installation des niederländischen Videokünstlers Aernout Mik unter der Musikalischen Leitung von Stefan Schreiber Premiere an der Staatsoper Stuttgart. Im Mittelpunkt des Abends stehen Kammersänger Matthias Klink als Wanderer und 24 Musiker des Staatsorchesters.In 24 Liedern begleitet Franz Schubert seinen Wanderer nach einer zerschlagenen Liebeshoffnung aus der Stadt in die Winterlandschaft hinaus. Ihre Kälte und Unbarmherzigkeit werden zur Metapher seiner resignierten Gefühle.

Sonntag, 1. März 18 Uhr, weitere Termine: staatsoper-stuttgart.de

»Die Tonne« Reutlingen: »Richard III- great again«

Autokraten scheinen gerade wieder immer mehr in Mode zu kommen und je krasser sie ihre Macht ausüben, desto schicker scheinen sie das zu finden. Wie aber kommt jemand dazu, für seine Machtgelüste wirklich über Leichen zu gehen? Woher kommt dieses Verhalten? Wieviel Verletzung muss dahinterstecken, so zu werden und seine perfiden Ideen und abstrusen Fantasien auch noch in die Tat umzusetzen? Auf besondere Art widmet sich Michael Miensopust Shakespeares Klassiker und seiner diabolischsten Figuren, Richard III., der seine Rolle bis zum Äußersten ausspielt.

ab Sa. 14. März, 20 Uhr, Wilhelmstraße 71, 72764 Reutlingen, www.theater-reutlingen.de

Lima Theater Esslingen: »Sound For Europe«

Beethoven, Schiller und die europäische Idee: In Fragmenten und Bildszenen nähern sich Komponist und Dichter der Vision von Freiheit und Gleichheit, die in der Musik Beethovens ihre Projektionsfläche für das Streben nach europäischer Identität findet. Eine visuelle Zeitreise durch die europäische Geschichte sowie Einblicke in die Biografien der beiden Künstler.

6., 13., 15., 27. und 28. März, weitere Termine und Infos: www.sound-for-europe.de

Theater Lindenhof: »Global Player«

Das schwäbische Traditionsunternehmen für Textilmaschinen »Bogenschütz & Söhne« ist in die Turbulenzen der Globalisierung geraten. Es droht die Insolvenz. Der jüngere Sohn Michael, Geschäftsführer in vierter Generation, versucht alle Möglichkeiten auszuloten und führt Auftragsverhandlungen. Doch Seniorchef Paul Bogenschütz pocht auf die Fortführung seiner Aufbauarbeit nach dem Krieg und will, als Sicherheit für neue Firmenkredite, die Privathäuser aller Familienangehörigen an die Bank geben. Dann taucht auch noch der abtrünnige Aussteigersohn Manfred aus Jamaika auf.

Sa. 14. März 20 Uhr, So. 15. März, 17 Uhr, Unter den Linden 18, 72393 Burladingen, theater-lindenhof.de

Wilhelma Theater Stuttgart: »Sextett«

Jazz und Marionetten. Eine längst überfällige Begegnung! Spontane Tonfolgen treffen auf spontane Bewegung-sabläufe. Und was sich so wechselseitig bedingt und herausfordert, gerinnt zur Komposition, zur Choreographie, zum Theatererlebnis. Am Anfang steht dabei das gemeinsame Element der Improvisation. »Sextett« untersucht die Verbindung von Jazz und Figurenspiel, Musik und Bewegung.

Premiere: So. 29. März, weitere Termine: www.wilhelma-theater.de

Stadthalle Reutlingen: Kleine Hexe – großes Musical

Jeder kennt das, es gibt Tage, an denen einfach alles schiefläuft. Das fängt morgens schon beim Aufstehen mit dem falschen Fuß an und zieht sich über den ganzen Tag. Dann ist einfach »Alles wie verhext!« Einen solchen Tag hat auch die kleine Hexe Bibi Blocksberg erwischt: Schon morgens gibt es ein Riesendurcheinander mit ihren Eltern Barbara und Bernhard Blocksberg. Und auch in der Schule will einfach gar nichts klappen. Bibis Lehrerin Frau Müller-Riebensehl bringt das ganz schön auf die Palme. Abends ist dann auch noch Walpurgisnacht auf dem Blocksberg. Dieses Jahr sollen dort Bibi und Barbara Blocksberg zusammen mit Oma Grete das große Hexenfeuer entfachen. Aber was wird Walpurgia, die Vorsitzende des Hexenrates bloß dazu sagen, wenn dort auch alles schiefläuft? Ein hexischer Spaß für die ganze Familie!

Bibi Blocksberg »Alles wie verhext!«, Sa. 7. März, 16 Uhr, Stadthalle Reutlingen, www.sbegroup.info und www.stadthalle-reutlingen.de

Theater am Olgaeck Stuttgart: »Emigranten«

Schauspiel frei nach Slawomir Mrozek In der Zeit der Globalisierung und der Grenzöffnung verlassen immer mehr Menschen auf der ganzen Welt ihre Heimat. Zwei Männer auf der Suche nach Freiheit und Glück, der eine, frustrierter Intellektueller, der andere folgte dem Lockruf materiellen Reichtums. Zwei Jäger, die ihr Ziel immermehr aus den Augen verlieren.

Premiere: Fr. 6. März,20 Uhr, weitere Termine und Infos unter: www.theateramolgaeck.de

Theater Patati Patata: »Die große Tierwanderung«

Das kleine Zebra ist mit der Zebramama und der ganzen Herde auf großer Wanderung. In der Trockenzeit wird es heißer und heißer und gemeinsam machen sie sich auf den Weg. Sie folgen den Regenwolken ins große, grüne Grasland. Auf dem Weg dahin muss die Herde viele Gefahren überwinden und sogar einem Löwen ein Schnippchen schlagen.

ab Mo. 9. März, 10 Uhr, Jahnstraße 6, 72762 Reutlingen, www.theaterpatati.de

Vorstadttheater Tübingen: »Der gestiefelte Kater«

Dem jüngsten Müllerssohn bleibt als Erbe nur ein Kater, aus dem er sich Pelz Handschuhe machen lassen will. Doch der Kater überredet ihn, ihm Stiefel machen zu lassen. Mit seinen Stiefeln stiftet der Kater einige Verwirrung, fädelt aber alles so geschickt ein, dass am Ende der ehemals arme Müllerssohn reich ist und die Prinzessin zur Braut bekommt.

So. 1. März, 15 Uhr, Katharinenstraße 28, 72072 Tübingen, www.vorstadttheater.de

Junges LTT: »Harder, Faster, Stronger«

© Tobias Metz

Was bedeutet es, sich in einem Koordinatensystem aus Leistung, Wert und Belohnung zurechtzufinden? Wie verhalte ich mich, wenn ich mich konstant in Konkurrenz mit anderen befinde? Das Klassenzimmerstück von Annette Müller, setzt sich damit auseinander, welchem Leistungsdruck Jugendliche heutzutage ausgesetzt sind und wie sie damit umgehen.

ab Mo. 2. März, 10 Uhr, Eberhardstraße 6, 72072 Tübingen, www.landestheater-tuebingen.de