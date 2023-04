Stuttgarterin holt Gold beim Speaker Slam

Mitte April 2023 traten beim 14. Internationalen Speaker Slam in Mastershausen 125 Teilnehmer aus 13 Ländern an. Die Finalisten battelten in jeweils vierminütigen Reden auf zwei Bühnen vor internationalem Publikum gegeneinander. Bettina Meister, Fotografin und Fotokünstlerin aus Stuttgart, war eine von ihnen. Sie holte Gold. Viele Menschen halten sich für nicht fotogen. On Stage widerlegte die Fotografin diese These. Die Stuttgarterin zählt zu den 50 Prozent der weltbesten Fotografen und Fotografinnen des World Press Photo Contest 2023 und berichtete auf der Bühne über ihre Arbeit. Sie sieht nicht nur mit der Kamera, sondern spürt auch mit dem Herzen. Mit viel Wertschätzung und Respekt begegnet sie anderen Menschen, sie fotografiert stets auf Augenhöhe. Als Fotografin macht sie mit ihren einfühlsamen Bildern die Seele von Menschen und Unternehmen sichtbar. Im Januar und Februar 2023 waren ihre Bilder bei zwei Einzelausstellungen in der Galerie Nieser in Stuttgart zu bestaunen. In den Jahren zuvor hatte sie bereits mehrere Gemeinschaftsausstellungen an verschiedenen Standorten.