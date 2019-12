Die Eisheilige Nacht mit Subway To Sally

Eisheilige Nacht mit Subway To Sally

Mittelalter-Rock-Festival

Subway To Sally laden einmal mehr zur »Eisheiligen Nacht« ein. Neben den Headlinern stehen dabei auch Fiddlers Green mit brandneuem Material in den Startlöchern und sorgen so für frischen Wind. Das Line- Up wird komplettiert durch die derzeit einzige Supergroup der Szene. Bei Knasterbart treffen sich Musiker von Versengold und Mr. Hurley, um in die dunkelsten Abgründe des Piratenrocks einzutauchen. Eröffnet wird die Nacht durch die Newcomer Vogelfrey, die auf ausdrücklichen Wunsch der Initiatoren Subway To Sally eingeladen wurden. Ihre Stärke ist der humorvolle, teils bissige Beitrag zur Mittelalterrock-Szene, wie man ihn sonst bisher nur von Feuerschwanz kennt. Soweit also die Tatsachen, denen noch eine hinzuzufügen wäre: Das Publikum der Eisheiligen Nacht wird auch 2019 von der ersten bis zur letzten Minute blendend mit einer Melange aus Metal und Folklore unterhalten.

Eisheilige Nacht: Subway To Sally, Fiddlers Green u.a., Fr. 20. Dezember, 18 Uhr, Im Wizemann, Stuttgart, c2concerts.de