Summer Breeze Open Air 2023

Vom 16. bis 19. Juli werden wieder über 40.000 Metal-Fans nach Dinkelsbühl pilgern und den Flugplatz des 12.000 einwohnerstarken Städtchens in das Mekka der Metal-Szene verwandeln. Schon seit 2006 gastiert das Summer Breeze Open Air (SBOA) hier und lockt das Who-is-Who der Szene nach Dinkelsbühl.

Mit einer Mischung aus energiegeladenen Bühnenshows und einzigartiger Festival-Atmosphäre kommen Metal-Ethusiasten voll auf ihre Kosten und begeben sich in ein viertägiges Paralelluniversum. Ob Death Metal, Metalcore, Thrash Metal oder Hardcore Punk - Metalheads reisen aus ganz Europa zum Headbangen an. Auch in diesem Jahr wartet das SBOA mit einem Line-up auf über das die Szene in ganz Europa spricht. Bereits am ersten Festivaltag wird sich die Band Megadeath - wegweisend für den Trash Metal - die Ehre geben. Trivium hat mit ihrem 2021 veröffentlichten Album »in the Court of the Dragon« neue Maßsstäbe gesetzt und so werden die Amerikaner ihrem Ruf als Headliner des SBOA-Donnerstags gerecht werden. Die Saarbrückener Band »Powerwolf« liefert seit 20 Jahren Power Metal vom Feinsten. Die fünf Wölfe um Leadsänger Attila Dorn werden am Freitag die Massen begeistern. Headliner am Samstag ist die schwedische Band »In Flames« - Stammgast in Dinkelsbühl und einer der ganz großen Namen der Szene. Stilistisch irgendwo zwischen Melodic Death Metal, Modern Metal und Metalcore anzusiedeln haben sie ihren eigenen Stil entwickelt.. Aber auch abgesehen von den beeindruckenden Headlinern wird in Dinkelsbühl aufgefahren was Rang und Namen hat: Nach sechs Jahren kommt »In extremo« zurück zum Summer Breeze. Das Summer Breeze hält aber auch ungewöhnliches bereit, damit es auf gar keinen Fall langweilig und die Szene ordentlich aufgemischt wird: Mit Einflüssen von Humppa, Tango, Reggae, Walzer und Ska wird Trollfest ein bisschen Farbe auf die SBOA-Bühne bringen. Zum echten Summerbreeze-Erlebnis gehören natürlich auch die Stammgäste und bisher einzige Gruppe, die bisher jedes Jahr dabei war: Die Illenschwanger Blasmusik. Ein bisschen Lokalkolorit, ein bisschen skurril , aber heißgeliebt von allen Metalheads: Die Eröffnung durch die Blaskapelle und der Aufruf zum viertägigen Moshpit ist Kult.

