Summer Vibes in Bopfingen

Bereits seit 2017 findet in Bopfingen die Veranstaltungsreihe Summer Vibes im Stadtgarten statt. Auch in diesem Jahr dürfen sich die Bopfinger über hochkarätige Konzerte unter freiem Himmel freuen: Am Freitag, 20. Juli wird Alvaro Soler die Bopfinger Bühne betreten. Der in Barcelona geborene und in Japan aufgewachsene Sänger und Songwriter darf bereits mehrere Gold- und Platinplatten sein Eigenen nennen. Spätestens seit seinen Auftritten in den TV-Shows »Sing meinen Song – das Tauschkonzert« und »the voice kids« ist er einem breiten Publikum bekannt. Mit seiner Single »El mismo sol« begann Alvaro Solers Aufstieg, mittlerweile hat er drei Studioalben und mehrere erfolgreiche Singles nachgelegt, darunter »Sofia«, »La Cintura« und »Magia«. Die Lieder des Wahl-Berliners bilden von Pop mit Dance- und Flamenco-Einflüssen bis hin zu melacholischen Liebesliedern das Spektrum der Gefühle komplett ab. Seine neue Single „Muero“ (dt. „Ich sterbe“) ist ein Feelgood-Track, mit groovigem Gitarren-Sound und tanzbaren Beats. Anzusiedeln irgendwo zwischen Disco und Latin Pop. Auf die Frage wie Alvero Soler 2023 klingt antwortet der Musiker: »Er klingt mutig, modern, erwachsen, neugierig. Es klingt einfach gut. Und vielleicht ein wenig geheimnisvoll.“ Am Sonntag dürfen die Bopfinger Michael Schulte begrüßen. Der Sänger aus Eckenförde wurde zunächst bekannt durch seinen Youtube-Kanal, wo er Coverversionen veröffentlichte. Insgesamt wurden seine Videos über 50 Millionen Mal angeschaut. 2011 nahm er an »The Voice of Germany« teil und erreichte den dritten Platz und seine erste Single »Carry me home« erklomm die Top 10 der Charts. 2018 nahm er beim Eurovision Song Contest in Lissabon mit dem Song »You let me walk alone« teil und wurde Vierter. Sein neuestes Projekt ist eine Zusammenarbeit mit Star-DJ und Produzent R3HAB. Ihre gemeinsame energiegeladene Single »Waterfall« ist die erste Auskopplung des für Herbst angekündigten und vielerwarteten neuen Studioalbums von Schulte. Mit einer perfekten Mischung aus Pop und Dance-Musik laden Michael Schulte und R3HAB zum Tanzen ein.

Summer Vibes Bopfingen

Fr. 22. Juli , 20 Uhr:

Alvaro Soler

Sa. 24. Juli , 20 Uhr:

Michael Schulte,

Stadtgarten Bopfingen

www.events-am-ipf.de/stadtgarten-festival-2023