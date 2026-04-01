Summervibes Bopfingen: Sommer, Sound und Shows

Die Summer Vibes 2026 verwandeln den Bopfinger Stadtgarten vom 31. Juli bis 2. August in eine große Open-Air-Bühne für Rock, Pop und Comedy. Am 31. Juli heißt es »We Will Rock You!«: Die international gefeierte Queen-Tribute-Band Break Free bringt die größten Hits von Queen live nach Bopfingen. Mit Klassikern wie dem namesgebenden »I Want To Break Free«, »Radio Ga Ga«, »We Will Rock You« oder »We Are The Champions« lässt die Band die Magie der legendären Shows wiederaufleben. Am 1. August stehen die »No Angels« auf der Bühne. Deutschlands erfolgreichste Girlgroup wurde als Gewinnerinnen der Castingshow »Popstars« zu einer weltweiten Sensation und prägte die 2000er-Jahre mit Hits wie »Daylight In Your Eyes«, »There Must Be An Angel« und »Something About Us«. Den Abschluss bildet am 2. August 2026 die Comedyshow mit Serdar Karibik. Der preisgekrönte Stand-up-Comedian begeistert mit seiner Tour »Ganz großes Kino« ein breites Publikum im gesamten deutschsprachigen Raum. Bekannt aus Formaten wie »nuhr im ersten« begeistert er mit schlagfertigem Humor und pointierten Geschichten aus seinem Alltag zwischen Kindergartenpädagogik, Schauspielträumen und Steuerwahnsinn. Ob Rocklegenden, Pop-Ikonen oder Comedy-Highlights, die Summer Vibes 2026 bringen drei Tage voller Emotionen, Energie und beste Unterhaltung in den Bopfinger Stadtgarten.

Summervibes Bopfingen, Do. 17. bis So. 20. Juli, Stadtgarten Bopfingen, www.events-am-ipf.de