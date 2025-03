Summervibes in Bopfingen mit Nena und Giovanni Zarrella

Die Bopfinger Veranstaltungsreihe Summervibes entwickelte sich seit ihrer Premiere 2017 zu einem Open Air Event mit hochkarätigen Gästen. Nach Top Acts wie Max Giesinger, Christina Stürmer, Alvaro Soler und im letzten Jahr Beatrice Egli und Ronan Keating fährt die Stadt am Ipf auch in diesem Jahr wieder auf. Nachdem das für den 17. Juli angekündigte Konzert von NENA innerhalb weniger Wochen ausverkauft war, entschied sich die Sängerin dazu am darauffolgenden Tag noch einmal 99 Luftballons steigen zu lassen. Am 17. und 18. Juli dürfen sich die Bopfinger auf ein energiegeladenes Konzerterlebnis voller Emotionen freuen. Neben ihren legendären Klassikern wie »Irgendwie, irgendwo, irgendwann« oder »Liebe ist« präsentiert NENA auch neue Songs, die ihre ungebrochene Leidenschaft für die Musik widerspiegeln. Am 19. Juli wird der Italo-Schwabe und Liebling der deutschsprachigen Entertainmentbranche, Giovanni Zarrella in Bopfingen auf der Bühne stehen und das Lebensgefühl des Dolce Vita versprühen. Der Sänger, Moderator und Entertainer glänzt mit seiner unverwechselbaren Stimme, italienischem Charme und modernen Interpretationen von italienischen Klassikern, sowie großen deutschen und internationalen Hits. Auch am letzten Tag am 20. Juli, wird ein Sonnenschein auftreten: Comedian Serdar Karibik hat die Summervibes schon im Namen und wird bei seiner Comedyshow für Lacher sorgen. Schlagfertig, sympathisch und erfrischend authentisch tourt der schwäbisch-türkische Comedian durch den gesamten deutschsprachigen Raum. Serdar ist Gewinner des Quatsch Comedy Hot Shots 2022 und des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2023.

Expand Foto: Boris Breuer

Nena: Do. 17. Juli & Fr. 18. Juli, 20 Uhr,

Giovanni Zarella: Sa. 19. Juli , 20 Uhr,

Serdar Karibik: So. 20. Juli, 20 Uhr,

Stadtgarten Bopfingen,

www.events-am-ipf.de