Super Laune mit dem Staatstrainer

Der Bundes-Ingo kommt Wenn er kommt, haben die Nörgler Sendepause! Ingo Appelt hat ein Geheimrezept gegen die deutsche Depression gefunden: Es gibt so lange auf die Zwölf, bis die Sonne wieder scheint. Schmerzen werden weggelacht ist sein Motto, wenn er im Oktober nach Pfedelbach kommt. Schon ein einziger Besuch seines neuen Programms »Der Staatstrainer!« ersetzt mehrere Jahre Therapie – und zwar für Männer wie für Frauen! Denn Ingo Appelt gibt der allgemeinen Miesepetrigkeit den Rest – zur Not mit einem gezielten Tritt in den Allerwertesten. Es kann so einfach sein. Er ist jetzt der Ingo für Deutschland! Ein Volks-Ingo. Ein Ingo für alle – alle Überforderten und Unterbezahlten, alle Angestrengten und Ausgebeuteten.

Ingo Appelt, Sa. 26. Oktober, 20 Uhr Nobelgusch, Pfedelbach, www.pfedelbach.de