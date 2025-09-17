SUPERJAM Waghäusel 2026 mit Headliner SIDO, Gentleman, Ferris MC & Afrob, DJ Desue (25.7.26)

Die Eremitage Waghäusel wird am 25. Juli 2026 zur Bühne für einen der heißesten Sommer-Events des Jahres: Beim SUPERJAM Festival 2026 trifft geballte Hip-Hop-Energie auf smoothe Reggae-Vibes. Headliner ist niemand Geringerer als Sido. Unterstützt wird er von Gentleman, Ferris MC, Afrob und DJ Desue – ein Line-up, das Fans von Rap, Dancehall und urbaner Musik gleichermaßen elektrisieren wird.

Ein Line-up mit Ikonen

Sido – Der Berliner Hitgarant liefert eine Liveshow voller Klassiker und neuer Hits, energiegeladen und kompromisslos.

Gentleman – Deutschlands international gefeierter Reggae-Artist bringt karibische Wärme und große Hymnen auf die Bühne.

Ferris MC – Rap-Veteran mit Kultstatus, bekannt für kompromisslose Bühnenpräsenz.

Afrob – Eine prägende Stimme des deutschen Hip-Hop, lyrisch stark und live kraftvoll.

DJ Desue – Szene-Legende an den Decks, sorgt für nahtlose Übergänge und maximale Festivalstimmung.

Einzigartige Location, großer Sound

Die historische Eremitage Waghäusel bietet die perfekte Kulisse für ein Sommer-Open-Air: großzügiges Gelände, besondere Atmosphäre und ein hochwertiges Produktions-Setup mit modernem Sound- und Lichtdesign.

Festival-Highlights

Hochkarätiges, kuratiertes Hip-Hop- und Reggae-Programm

Open-Air-Feeling in einer außergewöhnlichen Kultur-Location

SUPERJAM vereint Klassiker und aktuelle Sounds – ein Festival für alle, die Hip-Hop und Reggae in ihrer besten Live-Form erleben wollen.

Vorverkaufsstart:

Freitag, 19.09.2025, 10:00 Uhr - www.eventim.de

ab Freitag, 26.09.2025, 10:00 Uhr - https://ebf.events/superjam

Tickets gibt es in folgenden Kategorien Stehplatz, Front of stage Stehplatz, VIP-Stehplatz (u.a. inkl. Getränke), VIP-Lounge (max. 250 Personen)