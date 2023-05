Suzanne Vega in Stuttgart

Suzanne Vega, die weithin als eine der führenden Songwriterinnen ihrer Generation gilt, entwickelte sich zu einer der Hauptfiguren des Folkmusic-Revivals der frühen 1980er Jahre. Seit der Veröffentlichung ihres selbstbetitelten, von den Kritikern gefeierten Debütalbums von 1985 hat sie zahlreiche Songs geschrieben und aufgenommen, die Teil der Volksmundart der zeitgenössischen Musik geworden sind, darunter »Luka«, sicherlich der einzige Hit, der jemals aus der Perspektive eines missbrauchten Jungen geschrieben wurde, »Marlene on the Wall«, ein Überraschungshit in Großbritannien und »Tom‘s Diner«, ein ungewöhnliches kleines A-Cappella-Stück, das vom britischen elektronischen Tanzduo »DNA« remixed wurde und zu einem großen Clubhit wurde. Für Suzanne Vega selbst ist »Tom‘s Diner« ein echter Lieblingssong, den sie besonders gerne Live performt.

Ihre Alben, darunter ihr selbstbetiteltes Debüt, das Follow-up, Solitude Standing und 99.9F, haben Millionen von Exemplaren verkauft. Suzanne Vegas Lieder tragen den Stempel einer meisterhaften Geschichtenerzählerin, die die Welt mit einem klinisch poetischen Auge beobachtet. Ihre Songs konzentrieren sich immer auf das Stadtleben, die gewöhnlichen Menschen und die Themen der realen Welt. Das Werk von Suzanne Vega ist bis heute so unverwechselbar und nachdenklich wie damals, als ihre Stimme vor über 30 Jahren zum ersten Mal im Radio gehört wurde. Ihre Geschichten bleiben nah am Leben der Menschen und laden zu einer musikalischen und nachdenklichen Reise ein.

Auch für Vega selbst ist das spielen vor und für ein Publikum immer wieder ein echtes Highlight, das sie bis heute motiviert und ihr viel Kraft schenkt. Ihre Lieder sind Hymnen an und auf das wahre Leben.

Nachdem sie im vergangenen Jahr eine komplett der ausverkauften Tour für sich verbuchen durfte, können sich die Fans der Gesangsikone auf neue Auftritte in Deutschland freuen! Am 21. Juli wird die New Yorker Singer-Songwriterin im Stuttgarter Theaterhaus zu sehen sein. Mit im Gepäck hat sie nicht nur ihren treuen Wegbegleiter und Gitarristen Gerry Leonhard, sondern auch ein beeindruckendes Best of aus dem Repertoire ihrer langjährigen Karriere. Darüber hinaus werden auch Songs aus ihrem 2019 erschienenen Album »An Evening of New York Songs and Stories« zu hören sein.

Die zweifache Grammy-Gewinnerin Suzanne Vega und der gefragte Gitarrist Gerry Leonhard, der bereits mit Musikgrößen wie David Bowie und Cyndi Lauper aufnahm, werden im Sommer die schönsten Songs aus Suzanne Vegas jahrzehntelanger Musikkarriere auf die Bühne bringen. Dieses intime Bündnis verspricht den Fans eine ganz besondere, beinahe intime Atmosphäre voller Emotionen und Leidenschaft.

Suzanne Vega

Freitag, 21. Juli, 20 Uhr, Theaterhaus, Stuttgart,

alle Infos:

www.c2concerts.de