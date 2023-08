Svavar Knútur: Songs vom Westfjord Islands

Wer schon vor fünf Jahren den Auftritt von Svavar Knútur miterleben durfte, wird sich bis heute gerne daran erinnern. Seine Konzerte sind eben immer eine emotionale Achterbahnfahrt zwischen zu Tränen gerührt bis vor Lachen weinend, ziehen den Zuhörer in ihren Bann und lassen ihn nicht mehr so schnell wieder los. Mit einer Leichtigkeit und ansteckenden Positivität gelingt es Knútur, jedes Publikum musikalisch vom ersten Moment an zu verzaubern und mitzureißen. Dazwischen erzählt er die absurdesten Geschichten, gewürzt mit einer gehörigen Portion schwarzen, nordischen Humors. Langen Winternächten verleiht der vielseitige Sänger und Gitarrist in isländischen und englischen Texten Ausdruck Wer sich einen Abend lang gut unterhalten und dennoch emotional berühren lassen will, darf sich das Konzert von Svavar Knútur nicht entgehen lassen. dg

Sa. 16. September, 20 Uhr, Baulandhalle, Osterburken

www.kulturkommode.de