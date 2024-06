Swing That Music! auf Schloss Neuenstein

Die Dutch Swing College Band ist eine Institution! Vor mehr als 75 Jahren wollten einige begeisterte Jugendliche die damals verbotene Jazzmusik in Holland um jeden Preis erhalten. Sie übten heimlich, spielten illegale Radiosendungen nach und waren fest entschlossen, nach dem Krieg eine Schule für Jazzmusik zu gründen: Das Swing College. Sie ­hielten Vorträge, organisierten Jazz-Treffen und gaben Unterricht in Jazzmusik. 1960 wechselte die Band ins Profilager, gewann seitdem zahllose Preise und spielt – sich dabei stets verjüngend – bis heute weltweit mit großem Erfolg. Sie sind einer der erfolgreichsten Export-Artikel Hollands und tonangebend in der europäischen Jazzszene – und das stets mit einem eigenen Interpretationsstil. Eine unglaubliche ­Dynamik und Spielfreude mit höchster Präzision und pfiffigen Arrangements zeichnen das Ensemble aus.

Fr. 7. Juni, 19 Uhr, Rittersaal, Schloss Neuenstein

www.hohenloher-kultursommer.de