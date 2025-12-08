Swinging Christmas mit Sylvia Baumann, 13.12.25

Ein Hauch von Glamour, Swing und festlicher Magie erfüllt am 13. Dezember den Großen Kursaal im Kurhaus Bad Mergentheim. Unter dem Titel »Swinging Christmas« präsentiert das Kurensemble & Friends gemeinsam mit der charismatischen Soul- und Jazzsängerin Sylvia Baumann ein stimmungsvolles Konzert zur Einstimmung auf die Adventszeit. Mit ihrer ausdrucksstarken Stimme und ihrem charmanten Bühnenauftritt entführt Sylvia Baumann das Publikum in ein musikalisches Winterwonderland. Geboten werden zeitlose Klassiker wie »White Christmas«, »Santa Baby«, »Let it Snow« und viele weitere weihnachtliche Swing- und Jazzperlen. Das Kurensemble Bad Mergentheim sorgt dabei für den unverwechselbaren Sound, der das Konzert zu einem besonderen Erlebnis macht. Ein Abend, der Herz und Seele gleichermaßen wärmt und Lust auf die festliche Jahreszeit macht.

Sa. 13. Dezember, 19.30 Uhr, Kurhaus – Großer Kursaal, Bad Mergentheim, www.bad-mergentheim.de