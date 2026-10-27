SWR 1 Pop & Poesie in Göppingen, 20.11.26

Mit dem neuen Programm »Viva la Vida« bringt SWR1 Pop und Poesie in Concert die Vielfalt des Lebens auf die Bühne. Der Titel, bekannt durch den gleichnamigen Hit der britischen Band Coldplay, steht für eine Lebenseinstellung, die sich auch in der neuen Staffel der erfolgreichen Liveshow widerspiegelt. Moderator und Gastgeber Jochen Stöckle verspricht überraschende Begegnungen mit den Größen der Popmusik: So soll das Publikum unter anderem mit David Bowie tanzen, gemeinsam mit Alanis Morissette über die Ironie des Lebens lachen oder mit Lady Gaga am Klavier sitzen.

Das Konzept der Show verbindet große Pop-Hits mit ihrer poetischen Seite. Schauspieler präsentieren die deutschen Übersetzungen der Songtexte, bevor die Musiker die Titel live in ihrer jeweiligen Originalsprache interpretieren. So werden hinter bekannten Melodien verborgene Geschichten, humorvolle Wendungen und lyrische Feinheiten sichtbar. Inzwischen hat SWR1 mehr als 200 Songs übersetzt und damit zahlreiche Perlen der Popmusik neu erschlossen. Für die musikalische Vielfalt sorgt ein erfahrenes Ensemble. Sängerin Britta Medeiros bringt ihre Erfahrung aus der europäischen Jazzszene ein, während Sänger Dominik Steegmüller als Musicaldarsteller, Frontmann und Studiosänger unter anderem mit Sarah Connor und den Fantastischen Vier gearbeitet hat. Pianist Peter Grabinger begleitet die Künstler musikalisch. Gitarrist Patrick Schwefel, Bassist Michael Paucker und Gitarrist Klaus-Peter Schöpfer ergänzen das Ensemble. Schlagzeuger Carl-Michael Grabinger, Absolvent der Popakademie Mannheim, ist ebenfalls ein gefragter Live- und Studiomusiker. Auch auf der schauspielerischen Seite ist das Programm prominent besetzt: Simone von Racknitz-Luick bringt viel Bühnenerfahrung mit, während Benedict Walesch vielen als Moderator beim SWR bekannt ist. Jochen Stöckle führt durch den Abend und verantwortet die Übersetzungen der Songtexte.

Die SWR1 Pop & Poesie Künstler

Britta Medeiros – Gesang

Dominik Steegmüller – Gesang

Peter Grabinger – Klavier

Patrick Schwefel – Gitarre

Michael Paucker – Bass und Gesang

Klaus-Peter Schöpfer – Gitarre

Carl-Michael Grabinger – Schlagzeug

Simone von Racknitz-Luick – Schauspiel & Gesang

Benedict Walesch – Schauspiel & Sprecher

Jochen Stöckle – Schauspiel, Moderation & Gastgeber

SWR 1 Pop & Poesie, Fr. 20. November, 20 Uhr, Stadthalle, Göppingen, c2concerts.de